В Омской области в одномандатных округах победили два "единоросса" и кандидат от КПРФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В трех одномандатных округах Омской области по итогам обработки 100% протоколов в Госдуму прошли два кандидата от "Единой России" и представитель КПРФ, судя по табло в Центризбиркоме.

В Омском округе №141 в регионе больше всего голосов получил представитель ЕР Дмитрий Перминов - 29,97%. Член КПРФ Андрей Алехин набрал 26,01% голосов, представитель партии "Новые люди" Юрий Лавров получил 8,51%.

В Москаленском округе №142 первое место занял представитель КПРФ Олег Смолин с 32,31% голосов. У "единоросса" Андрея Бондаренко 31,87%, за представителя ЛДПР Кирилла Атаманиченко проголосовало 8,46% избирателей.

В Любинском округе №143 наибольшее число голосов у представителя Единой России Игоря Антропенко - 44,59%. Антон Воронов из КПРФ набрал 15,54%, кандидат от партии "Новые люди" Ольга Консевич получила 8,23% голосов.

В Омской области проходили выборы депутатов Госдумы и регионального Законодательного собрания восьмого созыва.

На выборы в Госдуму было зарегистрировано 25 кандидатов от девяти партий.