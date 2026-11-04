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Что произошло за день: среда, 4 ноября

День народного единства в России, промежуточные выборы в США, состав делегации России на встрече с Меланией Трамп, отказ Александру Большунову в нейтральном статусе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном причиной голосования сторонников Республиканской партии за демократов на промежуточных выборах.

- В Кремле рассчитывают, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия на фоне результатов промежуточных выборов.

- Трехсторонние переговоры РФ - США - Украина в Абу-Даби будут посвящены вопросам безопасности и гарантиям, пройдут они за закрытыми дверями, заявили в Кремле.

- Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев, как ожидается, будут представлять Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для этого должна "срастись логистика".

- Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Он заявил, что попытки подтачивания общественной стабильности в стране необходимо пресекать, а русский язык и русский народ он назвал основой российской государственности.

- Три сотрудника Запорожской АЭС погибли за две недели от украинских ударов, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

- FIS отклонила заявку российского лыжника Александра Большунова на выдачу нейтрального статуса.

- В Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов.

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