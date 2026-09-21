В РФ предложили регулярное медосвидетельствование для занятых на всех этапах оборота оружия

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В России планируется ввести медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет для работников, занятых на всех этапах оборота оружия; разработан такой проект приказа, сообщили в Минздраве России.

"В июле этого года в Федеральный закон "Об оружии" внесены изменения: владельцы оружия должны проходить медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет со дня оформления медицинского заключения. Новые правила вступают в силу с 1 января 2027 года. Во исполнение вступающих в силу положений законодательства, Минздрав России разработал проект приказа, предполагающий введение аналогичных требований для работников, занятых на всех этапах оборота оружия и патронов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в понедельник.



В настоящее время они проходят обязательное медосвидетельствование только один раз - при трудоустройстве, уточнили в Минздраве.

Отмечается, что речь идет о таких этапах оборота оружия и патронов, как производство, испытание, установка, монтаж, обслуживание, ремонт, утилизация, реализация, учет, хранение и продажа.

"Предложения Минздрава России направлены на своевременное выявление психических расстройств и призваны обеспечить безопасность граждан", - добавили в пресс-службе.

Направление на медицинское освидетельствование, как и в настоящее время, будет осуществляться за счет средств работодателя, уточнили в Минздраве.

