Путин назначил Алексея Полубоярова прокурором ЛНР

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом назначил Алексея Полубоярова прокурором Луганской Народной Республики.

"Назначить на 5-летний срок: (...) Полубоярова Алексея Александровича - прокурором Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, размещенного в четверг на портале официального опубликования правовых актов.

Путин этим же указом назначил на 5-летний срок Валерия Козлова Восточно-Сибирским

транспортным прокурором, Алексея Попова прокурором Республики

Бурятия, Михаила Шишкоедова - Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором.

Указ вступает в силу со дня его подписания.