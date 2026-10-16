Путин назначил Алексея Полубоярова прокурором ЛНР
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом назначил Алексея Полубоярова прокурором Луганской Народной Республики.
"Назначить на 5-летний срок: (...) Полубоярова Алексея Александровича - прокурором Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, размещенного в четверг на портале официального опубликования правовых актов.
Путин этим же указом назначил на 5-летний срок Валерия Козлова Восточно-Сибирским
транспортным прокурором, Алексея Попова прокурором Республики
Бурятия, Михаила Шишкоедова - Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором.
Указ вступает в силу со дня его подписания.