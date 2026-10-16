РФ и Индия в Японском море приступают к морской части учения "Индра-2026"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Морская часть межвидового российско-индийского учения "Индра-2026" пройдет в Японском море 16-17 октября, военные проведут практические стрельбы.

По данным Минобороны РФ, ранее в главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке прибыл индийский фрегат "Сахьядри". От российской стороны в церемонии открытия морской части учения принял участие корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

В ходе учения корабли ВМФ России и ВМС Индии в составе совместного отряда выполнят практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. "Одним из эпизодов морского этапа станет отработка совместных действий при отражении атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - сообщили в министерстве.

Кроме того, экипажи кораблей отработают тактическое маневрирование, проведут досмотровую операцию и освободят условно захваченное террористами судно, сообщило ведомство.

В межвидовом учении "Индра-2026" также принимают участие подразделения сухопутных войск РФ и Индии, задействована российская авиатехника. Сухопутная часть маневров пройдет на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области.