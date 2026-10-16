Путин установил штатную численность органов прокуратуры в количестве 54 557 человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом установил штатную численность органов прокуратуры в количестве 54 557 человек, в том числе органов военной прокуратуры - 3942 человек, из них военнослужащих - 2777 человек, гражданского персонала - 1165 человек.

"Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 54 557 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3942 единиц, из них военнослужащих в количестве 2777 человек, гражданского персонала - 1165 человек. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Генеральной прокуратуре Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта настоящего Указа", - говорится в тексте указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.