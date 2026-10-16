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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил второй подряд столб пепла

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в пятницу выбросил второй столб пепла за утро, его высота составила до 4,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Облако пепла переместилось на 70 км к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для этого вулкана "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

Несколькими часами ранее Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 9 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Шивелуч
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