Минобороны РФ сообщило о визите кораблей ТОФ в Малайзию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили деловой заход в порт Баттерворт Малайзии, сообщило Министерство обороны РФ в пятницу.

"В рамках делового захода командование отряда кораблей провело встречи с представителями ВМС Малайзии", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, фрегат "Маршал Шапошников" посетил чрезвычайный и полномочный посол России в Малайзии Наиль Латыпов.

По данным российского военного ведомства, после выполнения программы мероприятий в малайзийском порту деловой заход кораблей был завершен.

Отряд кораблей ТОФ 10 сентября вышел из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее корабли совершили деловой заход в порт города Джакарта Индонезии.