Завод полимерных труб для нефтегаза в Когалыме получил одобрение Главгосэкспертизы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект комплекса производства полимерных армированных труб ООО "Когалымский завод полимерных труб" (КЗПТ), сообщается в материалах Единого госреестра заключений.

Проектную документацию подготовило московское ООО "Современные системы реновации".

Как сообщалось, КЗПТ был зарегистрирован в декабре 2024 года. Учредителями компании выступили ООО "ЭКТО" (64,9%), ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" (25,1%) и ООО "Группа Полипластик" (10%).

В сентябре председатель совета директоров "Группы Полипластик" Лев Гориловский сообщил "Интерфаксу", что запуск завода гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) в Когалыме ожидается в четвертом квартале 2026 года: "Все идет по плану. Предприятие уже построено, идет пусконаладка. Технически завод уже практически готов к началу производства".

Проектная мощность завода - 500 км в год ГПАТ диаметром до 150 мм. Инвестиции в реализацию проекта оценивались в 4 млрд рублей.

"ЭКТО" - инвестиционная компания, в зоне интересов которой малые активы FMCG (производство энергетических напитков), секторы информационных технологий и нефтесервисных услуг, а также промышленные активы (в частности, владеет судостроительной компанией).

"Группа Полипластик" - производитель полимерных труб для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления, годовой оборот которой по итогам 2025 года составил 90,3 млрд рублей. В состав группы входят 33 трубных завода в России, Белоруссии, Казахстане.