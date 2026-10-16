Поиск

Завод полимерных труб для нефтегаза в Когалыме получил одобрение Главгосэкспертизы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект комплекса производства полимерных армированных труб ООО "Когалымский завод полимерных труб" (КЗПТ), сообщается в материалах Единого госреестра заключений.

Проектную документацию подготовило московское ООО "Современные системы реновации".

Как сообщалось, КЗПТ был зарегистрирован в декабре 2024 года. Учредителями компании выступили ООО "ЭКТО" (64,9%), ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" (25,1%) и ООО "Группа Полипластик" (10%).

В сентябре председатель совета директоров "Группы Полипластик" Лев Гориловский сообщил "Интерфаксу", что запуск завода гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) в Когалыме ожидается в четвертом квартале 2026 года: "Все идет по плану. Предприятие уже построено, идет пусконаладка. Технически завод уже практически готов к началу производства".

Проектная мощность завода - 500 км в год ГПАТ диаметром до 150 мм. Инвестиции в реализацию проекта оценивались в 4 млрд рублей.

"ЭКТО" - инвестиционная компания, в зоне интересов которой малые активы FMCG (производство энергетических напитков), секторы информационных технологий и нефтесервисных услуг, а также промышленные активы (в частности, владеет судостроительной компанией).

"Группа Полипластик" - производитель полимерных труб для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления, годовой оборот которой по итогам 2025 года составил 90,3 млрд рублей. В состав группы входят 33 трубных завода в России, Белоруссии, Казахстане.

ЛУКОЙЛ Когалым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

 Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорт Пулково приостановил работу

 Аэропорт Пулково приостановил работу

В Томске потушили пожар на заводе ОСП-плит

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 42

Производственно-складские помещения загорелись в Ростовской области после атаки БПЛА

Путин назначил Алексея Полубоярова прокурором ЛНР

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, возросло до 35

 Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, возросло до 35

Путин передал в управление активы европейских компаний с выручкой свыше 50 млрд рублей

Что произошло за день: четверг, 15 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12339 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3911 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов