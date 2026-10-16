Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 на южном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в пятницу в 15:35 по местному времени (6:35 мск). Его эпицентр находился на суше в 156 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 138 км.

По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до пяти баллов.