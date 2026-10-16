Поиск

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 на южном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в пятницу в 15:35 по местному времени (6:35 мск). Его эпицентр находился на суше в 156 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 138 км.

По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до пяти баллов.

Петропавловск-Камчатский Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

 Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорт Пулково приостановил работу

 Аэропорт Пулково приостановил работу

В Томске потушили пожар на заводе ОСП-плит

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 42

Производственно-складские помещения загорелись в Ростовской области после атаки БПЛА

Путин назначил Алексея Полубоярова прокурором ЛНР

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, возросло до 35

 Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, возросло до 35

Путин передал в управление активы европейских компаний с выручкой свыше 50 млрд рублей

Что произошло за день: четверг, 15 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12339 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3911 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов