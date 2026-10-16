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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу умеренно растет на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации вокруг украинского конфликта, сдерживающим фактором выступает проседающая нефть Brent (декабрьский фьючерс на Brent торгуется у $105 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2397,82 пункта (+0,5%), индекс РТС - 901,82 пункта (+0,5%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции "ВК" (+1,2%), "ИКС 5" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Полюса" (+0,7%), "Русала" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 октября, составляет 83,76 руб. (-18,97 копейки).

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что конфликт на Украине можно будет решить, однако уже без Зеленского. "Думаю, что они в итоге найдут, в том или ином виде, решение. Но это будет без него, так как он не хочет урегулирования", - сказал он в интервью Newsmax.

Комментируя слова журналиста о том, что Трамп безрезультатно просил Зеленского не бить по российским НПЗ, американский президент подчеркнул, что с украинским президентом "нам сложно иметь дело". "Он лишь говорит, что хочет найти мирное решение, но на самом деле - это лишь слова. Я не могу назвать себя большим фанатом Зеленского", - добавил президент США. По его мнению, при Зеленском "они разрушили собственную страну".

Также Трамп вновь обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что ударами по НПЗ в России он провоцирует рост цен на нефть. "Они бьют по нефтеперерабатывающим заводам. Все, что Зеленский делает, поднимает цены на нефть все выше", - заявил Трамп в интервью Newsmax. По его словам, странам мира необходимо топливо, а Зеленский "не делает добрую услугу всему миру".

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), МКПАО "Яндекс" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "префы" Сбербанка (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "ММК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 24 апреля 2027 года лицензии на проведение транзакций с зарубежными автозаправочными станциями Lukoil International GmbH (LIG, владеет зарубежными активами "ЛУКОЙЛа"), а также с болгарскими активами компании, говорится в опубликованных документах. Лицензии заканчивались 29 октября 2026 года. Документ, который разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH, пока действует до 22 октября - его продлевали ежемесячно.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций к концу недели приостановил подъем и проторговывает рубеж 2400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне фиксации прибыли игроками. Геополитическая напряженность сохраняется: Украина возобновила удары по российским НПЗ, а перспективы урегулирования конфликта остаются неопределенными. Нефть Brent держится выше $100 за баррель, хотя цены снизились на фоне обсуждения возможного смягчения санкций США в отношении "теневого" танкерного флота. В ближайшей перспективе динамика рынка будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке и геополитических сигналов.

На дневном графике индекс МосБиржи откатился ниже локального сопротивления 2418 пунктов, но остается выше поддержки 2369 пунктов. Индикатор относительной силы RSI остается в нейтральной зоне, не сигнализируя о выраженном импульсе. Пробой поддержки 2369 пунктов откроет путь к снижению до 2313 пунктов, тогда как закрепление выше 2418 пунктов создаст предпосылки для роста к 2488 пунктам, считает Вершинин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС находятся вблизи психологически важных отметок 2400 пунктов и 900 пунктов соответственно - инвесторы проявляют осторожность в ожидании новых геополитических сигналов, связанных с украинским конфликтом. В ближайшие дни в РФ также активизируется сезон квартальных отчетностей, который может сопровождаться объявлениями о промежуточных дивидендах компаний, что окажет влияние на динамику отдельных акций.

В США накануне индексы акций подросли на 0,1-1,1% во главе с Dow Jones. Растущие опасения трейдеров относительно чрезмерных расходов технологических компаний на разработки в сфере ИИ привели к оттоку средств из этого сектора и их перекладыванию инвесторами в наиболее надежные сегменты рынка. Благодаря этому уверенно подорожали, в частности, акции компаний потребительского и медицинского секторов.

Опубликованные в среду и четверг статданные показали ускорение темпов роста потребительских цен, а также цен производителей в США в сентябре. Это усилило ожидания дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, в связи с чем акции компаний, активно использующих заемные средства для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, попали под давление.

Как сообщило в среду министерство труда США, потребительские цены в стране в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагал их повышение на 3,6% после августовского подъема на 3,4%.

В четверг ведомство сообщило, что цены производителей (индекс PPI) в США в сентябре увеличились на 6,3% в годовом выражении - максимально с декабря 2022 года. Рост ускорился по сравнению с 5,6% в августе. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 5,3%.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 3,9%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются на ожиданиях смягчения санкций США против "теневого флота".

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $105,19 за баррель (-0,7% и -0,1% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $97,17 за баррель (-0,9% и +3% накануне).

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