Восемь БПЛА уничтожены над Ярославской областью

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об уничтожении восьми беспилотников над регионом.

"На территории Ярославской области силами РЭБ уничтожено 8 беспилотников. Жертв и пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

В Ярославле вводилось перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. В настоящее время оно снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.