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Исполняющим обязанности главы ГКЗ назначен Игорь Полушин

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности генерального директора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) назначен Игорь Полушин. Сведения опубликованы в ЕГРЮЛ.

Ранее Полушин занимал пост заместителя гендиректора ГКЗ.

Как сообщалось, в начале октября генеральный директор ГКЗ Игорь Шпуров был задержан правоохранительными органами с поличным. Ему вменяется ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 5 октября Басманный суд Москвы принял решение о заключении Шпурова под стражу на два месяца.

Шпуров возглавлял ГКЗ с декабря 2013 года.

ГКЗ Игорь Полушин
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