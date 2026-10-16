Владимирский губернатор сообщил об отраженной атаке на тепловую инфраструктуру

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об отбитой попытке нанести удар по тепловой инфраструктуре в областном центре.

"В разных территориях Владимирской области минувшей ночью отражены атаки БПЛА. В том числе во Владимире противник осуществил попытку нанести удар по тепловой инфраструктуре. Его остановили защитники области", - написал он в мессенджере.

Информации о пострадавших и разрушениях на этот час у губернатора нет, известно о незначительных повреждениях.

Авдеев добавил, что угроза атаки сохраняется и призвал соблюдать меры предосторожности.