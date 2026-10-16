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Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 644 беспилотников

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 644 беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, московским регионом, Ленинградской областью, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваторией Черного моря.

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