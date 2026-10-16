Поиск

В Кремле согласны с Трампом, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Кремле разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В миреТрамп считает, что с Путиным легче вести дела, чем с ЗеленскимЧитать подробнее

"То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать мирное соглашение без участия действующего украинского руководства, представитель Кремля заметил, что "при всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно".

Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МСЗ снизил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сельхозгоду до 39,4 млн т

Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

 Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

Аэропорты Москвы задержали больше 200 рейсов на вылет

 Аэропорты Москвы задержали больше 200 рейсов на вылет

Лавров проведет переговоры с Аракчи в Тегеране

 Лавров проведет переговоры с Аракчи в Тегеране

Лавров посетит Бахрейн 18 октября

"Русагротранс" отметил рост цен на российскую и европейскую пшеницу из портов Балтики

"Русагротранс" прогнозирует рост экспорт пшеницы в октябре до 3 млн тонн
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12347 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3912 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов