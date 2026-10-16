В Кремле согласны с Трампом, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Кремле разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать мирное соглашение без участия действующего украинского руководства, представитель Кремля заметил, что "при всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно".