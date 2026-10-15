WSJ сообщила о раздражении Трампа из-за атак на российские НПЗ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в последнее время все больше проявляет обеспокоенность тем, что удары Украины по российским энергетическим объектам с использованием предоставляемых Вашингтоном возможностей оказывают негативный эффект на американских потребителей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским вновь стали ухудшаться на встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Тогда Трамп давил на Зеленского в связи с атаками Украины на российские НПЗ.

В итоге США шесть раз призывали Украину прекратить такие удары. В течение месяца после встречи в Нью-Йорке Трампа все менее устраивала линия поведения Зеленского, добавляет WSJ.

9 октября на встрече в Майами спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер объявили, что Трамп изучает возможность соглашения по поставкам из России дизельного топлива. Это оповещение стало неожиданностью для присутствовавших на переговорах представителей Украины и Европы. Вместе с тем, добавили источники, за шесть часов встречи Уиткофф и Кушнер побуждали Украину и Европу выдвигать новые предложения для переговоров с Россией.

После пятничного телефонного разговора президентов США и России Трампа и Владимира Путина Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало временную генеральную лицензию до апреля следующего года, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тысяч тонн дизельного топлива, а к концу года готова будет довести этот объем до 3-3,5 млн т в месяц, говорил вице-премьер Александр Новак.

Параллельно с тем Трамп заверил, что США не прекращали передавать Украине разведданные, и продолжают работать с Москвой и Киевом над урегулированием конфликта. Но портал Semafor со ссылкой на источник передавал, что в администрации США идут активные дискуссии, стоит ли продолжать или остановить передачу разведывательной информации Украине; единой позиции по вопросу нет.