Поиск

WSJ сообщила о раздражении Трампа из-за атак на российские НПЗ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в последнее время все больше проявляет обеспокоенность тем, что удары Украины по российским энергетическим объектам с использованием предоставляемых Вашингтоном возможностей оказывают негативный эффект на американских потребителей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским вновь стали ухудшаться на встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Тогда Трамп давил на Зеленского в связи с атаками Украины на российские НПЗ.

В итоге США шесть раз призывали Украину прекратить такие удары. В течение месяца после встречи в Нью-Йорке Трампа все менее устраивала линия поведения Зеленского, добавляет WSJ.

9 октября на встрече в Майами спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер объявили, что Трамп изучает возможность соглашения по поставкам из России дизельного топлива. Это оповещение стало неожиданностью для присутствовавших на переговорах представителей Украины и Европы. Вместе с тем, добавили источники, за шесть часов встречи Уиткофф и Кушнер побуждали Украину и Европу выдвигать новые предложения для переговоров с Россией.

После пятничного телефонного разговора президентов США и России Трампа и Владимира Путина Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало временную генеральную лицензию до апреля следующего года, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тысяч тонн дизельного топлива, а к концу года готова будет довести этот объем до 3-3,5 млн т в месяц, говорил вице-премьер Александр Новак.

Параллельно с тем Трамп заверил, что США не прекращали передавать Украине разведданные, и продолжают работать с Москвой и Киевом над урегулированием конфликта. Но портал Semafor со ссылкой на источник передавал, что в администрации США идут активные дискуссии, стоит ли продолжать или остановить передачу разведывательной информации Украине; единой позиции по вопросу нет.

Александр Новак Дональд Трамп США Украина Владимир Зеленский Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СКР заявили о поставках беспилотников Украине Швейцарией и Австралией

ПХГ ЕС заполнены на 74,02%, на 14,86 п.п. ниже среднего показателя за пять лет

Трамп не знает, с кем именно в Тегеране ведет переговоры Вашингтон

 Трамп не знает, с кем именно в Тегеране ведет переговоры Вашингтон

Что случилось этой ночью: четверг, 15 октября

Маск считает, что Зеленскому пора уходить

Пентагон намерен запросить у Конгресса $50 млрд на массовое производство дронов

Уолл-стрит в среду снизилась из-за ускорения инфляции в США

 Уолл-стрит в среду снизилась из-за ускорения инфляции в США

Британия выделит Украине 17 млн фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской АЭС

 Британия выделит Украине 17 млн фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской АЭС

Трамп пожелал выздоровления папе римскому

 Трамп пожелал выздоровления папе римскому

ЕС отказался разморозить часть российских активов для возобновления переговоров по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12321 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов