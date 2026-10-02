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Гросси призвал обеспечить бесперебойные поставки дизельного топлива на ЗАЭС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС не хватает дизельного топлива для аварийных генераторов, часть из них переводят в режим ожидания, поэтому необходимо добиться стабильных поставок топлива на станцию, заявил через пресс-службу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Для безопасности любого ядерного объекта необходимы запасные доступные источники энергии, достаточные и надежные. Продолжающаяся нехватка запасов дизельного топлива на ЗАЭС ухудшает и без того нестабильную ситуацию", - сказал он.

"Незамедлительная поставка топлива на ЗАЭС окажет значительный положительный эффект на работу станции. Я призываю все стороны работать с МАГАТЭ для этой цели", - добавил Гросси.

По данным агентства, после продолжительной потери внешнего электроснабжения ЗАЭС в августе и сентябре запасы дизеля остаются невысокими; обстановку осложняет и военная активность в районе. С июня ЗАЭС 10 раз теряла внешнее снабжение, полагается лишь на резервную линию электроснабжения 330 кВ "Феросплавная -1". 29 сентября МАГАТЭ проинформировали, что обслуживание основной 750 кВ "Днепровская" пришлось перенести из-за сложной ситуации с безопасностью. Сроки работ с дизельными генераторами тоже сдвинулись.

30 сентября в МАГАТЭ получили информацию о необходимости ремонта на Запорожской ТЭС для усиления надежности линии электроснабжения ЗАЭС. В связи с этим МАГАТЭ работает с Россией и Украиной над режимом прекращения огня с целью провести нужные работы на ТЭС.

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Украина Запорожская АЭС
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