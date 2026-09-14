Гросси предупредил, что запас дизельного топлива на ЗАЭС скоро исчерпается

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Обстановку на Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной, дизельного топлива для аварийных генераторов может вскоре перестать хватать, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в обращении к генеральной конференции агентства.

"Ситуация на ЗАЭС (...) остается крайне хрупкой, наши команды сообщают о частых сиренах воздушной опасности и военной активности, - сообщил он. - Только с июня ЗАЭС 10 раз теряла внешний источник электроснабжения, 26 раз с начала конфликта в 2022 году. Аварийные дизель-генераторы почти полностью израсходовали запасы топлива".

Гросси напомнил, что недавно добился установления седьмого режима прекращения огня для ремонта резервной линии электроснабжения ЗАЭС "Феросплавная -1", которая питает агрегаты, охлаждающие реакторы станции и отработанное топливо.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее в этот день заявил на Генеральной конференции МАГАТЭ об эскалации ситуации вокруг ЗАЭС и призвал МАГАТЭ дать оценку действиям ВСУ в отношении атомной станции и ее города-спутника Энергодара. Он обвинил ВСУ в "систематической охоте на жителей Энергодара и сотрудников АЭС: с конца апреля в Энергодаре погибли 20 человек, в том числе главный инженер Запорожской станции, свыше 100 были ранены".