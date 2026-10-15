Лихачев сообщил о режиме тишины для ремонта оборудования на Запорожской ТЭС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что с 15 октября был введен режим тишины для ремонта оборудования на Запорожской тепловой электростанции (ЗаТЭС) в Запорожской области.

"Это значит, что наши специалисты сейчас выходят и начинают ремонт технологического оборудования, который позволит укрепить энергоснабжение тепловой электростанции, минимизировать риск очередной потери постоянного энергоснабжения ЗАЭС", - сказал он.

По его словам, ремонт оборудования ЗаТЭС очень важен "с учетом надвигающегося осенне-зимнего периода, возрастания температурных рисков и, естественно, увеличенного потребления дизельного топлива".

"То энергоснабжение, которое есть сегодня по линии "Ферросплавная" - крайне неустойчиво, подвержено рискам. И в условиях полуразрушенной инфраструктуры тепловой станции существует очень большая вероятность постоянной потери устойчивого энергоснабжения ЗАЭС", - добавил Лихачев.

"Очень надеюсь, что режим тишины будет соблюден, и мы закончим все восстановительные работы, повысив таким образом энергетическую безопасность ЗАЭС", - сказал он.

Как сообщили в "Росатоме", особенность этого оборудования в том, что оно соединяет внешнюю линию "Ферросплавная" и Запорожскую атомную станцию. "Благодаря надежной работе этих систем запитываются системы безопасности и охлаждения реакторов", - сообщили в госкорпорации.