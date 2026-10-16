Глава "Росатома" ожидает, что перевозки по Севморпути в этом году превысят 40 млн т

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Объемы перевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2026 году поставят абсолютный рекорд, преодолев отметку в 40 млн тонн, и это в условиях беспрецедентного давления на партнеров России, заинтересованных в этих перевозках, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Вчера мы преодолели психологически важную отметку в 35 млн тонн, приближаемся к рекорду в районе 37 млн тонн в год. И я практически уверен, что мы пересечем отметку 40 млн тонн в этом году. Это будет абсолютный рекорд, превышающий кратно показатели самых "тучных" советских годов. И это тоже не предел", - сказал Лихачев ИС "Вести".

При этом он подчеркнул, что "эти 40 с лишним миллионов тонн достигаются в режиме колоссального санкционного давления, просто "испепеляющих", как кажется их авторам, санкций в отношении наших добычных северных проектов, в адрес флота". "А нашим партнерам не просто угрожают, их запугивают, чтобы они не работали с нами. И тем не менее дело идет вперед, и мы все время обновляем эти рекордные показатели", - отметил глава "Росатома".