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Грузопоток по Севморпути с начала года вырос на 13,7%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Объем перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП) с начала года до середины июля увеличился на 13,7%. Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев в ходе Дня директора для работников центрального аппарата госкорпорации (его слова передало корпоративное издание "Страна Росатом").

"В развитии СМП у нас растет объем грузоперевозок: на середину июля – 18,8 млн тонн грузов, это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прогноз по перевозкам в 2026 году – рекордные 40 млн тонн", - заявил Лихачев.

Как сообщалось, перевозка грузов в акватории СМП в 2025 году составила 37 млн тонн.

Росатом Алексей Лихачев СМП Севморпуть Северный морской путь
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