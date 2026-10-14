"Росатом" зафиксировал рост грузопотока по Севморпути с начала года на 20%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем грузоперевозок по Северному морскому пути с начала 2026 года вырос на 20%, сообщило корпоративное издание "Страна Росатом" со ссылкой на главу госкорпорации Алексея Лихачева.

"Объем грузоперевозок по СМП уже превысил 35 млн т. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, перевозки грузов в акватории СМП в 2025 году составили 37 млн тонн.