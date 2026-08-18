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Китайская New New Shipping поставит шесть контейнеровозов для перевозок по Севморпути

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Китайская судоходная компания New New Shipping планирует ввести в эксплуатацию шесть контейнеровозов арктического класса вместимостью 4,8 тысячи TEU для перевозок по Северному морскому пути, сообщил гендиректор New New Shipping Кэ Цзинь на Международном форуме "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани.

"Мы уверены, что к летнему навигационному периоду 2027 года мы достигнем цели по перевозке 1,2 млн тонн грузов по арктическому маршруту", - сказал Кэ Цзинь.

Четыре контейнеровоза будут введены в эксплуатацию в октябре 2026 года для работы на специализированной линии экспортных перевозок из Китая в Петербург. "К тому времени, вместе с существующими мощностями, мы сможем обеспечить стабильные два рейса в месяц, что позволит надежно обеспечивать бесперебойность поставок комплектующих для китайских автопроизводителей в Санкт-Петербурге, Москве и Калининградской области", - сказал он.

В июне 2027 года на воду будут спущены еще два судна New New Shipping. "Мы очень надеемся на углубленное сотрудничество с российскими судовладельцами для совместного строительства специальных судов, необходимых для логистики между Россией и Китаем. Сюда входят балкеры, полупогружные и другие суда", - добавил Кэ Цзинь.

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года ГК "Росатом" и New New Shipping создали совместное предприятие, которое будет заниматься строительством контейнеровозов для перевозок по Северному морскому пути - Northern Sea Route Shipping Line.

Китай Петербург Росатом New New Shipping Кэ Цзинь Севморпуть
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