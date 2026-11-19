"Совкомфлот" с начала года почти удвоил перевозки по Севморпути

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" с начала 2026 года почти удвоил перевозки по Северному морскому пути по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в презентации премьер-министру Михаилу Мишустину на форуме "Транспортная неделя 2026".

"Мы в этом году показали хорошую работу и практически удвоили перевозки по Северному морскому пути, которые достигли свыше 10,5 млн тонн, и надеемся сохранять этот темп в будущем", - сказал Тонковидов.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота.