Поиск

"Росатом" начал строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Венгрии состоялась церемония заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2", сообщила реализующая проект российская госкорпорация "Росатом".

"Начало заливки "первого бетона" в фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус "строящейся атомной электростанции" по стандартам МАГАТЭ", - напомнили в компании.

В начале ноября 2025 года ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало необходимые разрешающие документы для начала основного строительства станции.

В миреСША согласились отменить санкции в отношении строящейся АЭС "Пакш-2"Читать подробнее

Как сообщалось, 11 сентября суд ЕС отменил решение о финансировании Венгрией проекта строительства двух энергоблоков АЭС "Пакш-2". Согласно ему, отменяется прежнее согласование Еврокомиссией финподдержки проекта Венгрией от 2017 года.

Согласно материалам суда, основное финансирование проекта должно прийтись на российский кредит в размере до 10 млрд евро. При этом еще 2,5 млрд евро предполагалось профинансировать из венгерского бюджета.

В "Росатоме" отмечали, что корпорация "совместно с венгерскими партнерами продолжает реализацию проекта".

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС, а в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

Венгрия Росатом Пакш-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия инвестирует почти 350 млн евро в безопасность подводных кабелей

Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

 Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

"Росатом" начал строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

 Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

Сотруднику Минобороны Польши предъявили обвинение в работе на иностранную разведку

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

 На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Что случилось этой ночью: четверг, 5 февраля

Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

 Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

Количество авианосцев США сократится в марте до 10

 Количество авианосцев США сократится в марте до 10

Прекращает действие ДСНВ - последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8327 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });