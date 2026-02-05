"Росатом" начал строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Венгрии состоялась церемония заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2", сообщила реализующая проект российская госкорпорация "Росатом".

"Начало заливки "первого бетона" в фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус "строящейся атомной электростанции" по стандартам МАГАТЭ", - напомнили в компании.

В начале ноября 2025 года ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало необходимые разрешающие документы для начала основного строительства станции.

Как сообщалось, 11 сентября суд ЕС отменил решение о финансировании Венгрией проекта строительства двух энергоблоков АЭС "Пакш-2". Согласно ему, отменяется прежнее согласование Еврокомиссией финподдержки проекта Венгрией от 2017 года.

Согласно материалам суда, основное финансирование проекта должно прийтись на российский кредит в размере до 10 млрд евро. При этом еще 2,5 млрд евро предполагалось профинансировать из венгерского бюджета.

В "Росатоме" отмечали, что корпорация "совместно с венгерскими партнерами продолжает реализацию проекта".

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС, а в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.