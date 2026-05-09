Мадьяр стал премьером Венгрии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Инаугурация нового премьера Венгрии Петера Мадьяра прошла в Будапеште, передают западные СМИ в субботу.

Церемония назначения нового премьер-министра Венгрии состоялась на первом заседании нового состава Государственного собрания (парламента).

Партия "Тиса", лидером которой является Мадьяр, победила на парламентских выборах 12 апреля.

Мадьяр придет на смену Виктору Орбану (партия "Фидес"), который возглавлял венгерское правительство на протяжении 16 лет.

После победы "Тисы" на парламентских выборах, Мадьяр заявил о начале новой эры в венгерской политике. Новому правительству придется решить ряд экономических проблем, в частности, проблему высокого дефицита бюджета. При этом он не исключил рассмотрения возможности вступления Венгрии в зону евро в будущем.

Во внешней политике Мадьяр намерен следовать принципам невмешательства в дела других государств и ожидает от них такого же отношения к Венгрии.

С Россией Мадьяр намерен выстраивать прагматичные отношения, несмотря на существующие вызовы. Мадьяр отметил, что Венгрия продолжает зависеть от энергетического импорта из России, что делает сотрудничество с Москвой важным для страны. Ранее он выступил за сохранение поставок нефти из России. Он также заявил, что хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия действующих соглашений в области энергетики, в том числе по сооружению АЭС "Пакш-2".

Мадьяр также выразил надежду на скорейшее завершение украинского конфликта.

Политик высказался против ускоренного приема Украины в ЕС. Прежде чем одобрить начало официальных переговоров Киева о вступлении в Европейский союз Мадьяр считает необходимым, чтобы на Украине были расширены права венгерского меньшинства.

Кроме того, новое правительство Венгрии не будет возражать против предоставления Украине кредита ЕС на сумму в $90 млрд, но не станет принимать участия в этой инициативе.

