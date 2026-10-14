С начала эскалации ЗАЭС оставалась без внешнего электроснабжения 26 раз

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС оставалась без внешнего электроснабжения с начала эскалации 26 раз, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Об этом он сказал в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом" в среду.

Глава "Росатома" отметил, что госкорпорация собрала 114 тыс. тонн гуманитарной помощи населению Энергодара.

"Впереди сложный период, люди будут особенно нуждаться в помощи. В рамках марафона "Росатом вместе с Энергодаром" мы передаем в город теплую одежду, лекарства, продукты питания, дизель-генераторы. Собрано уже 114 тыс. тонн грузов", - сообщил Лихачев.

В настоящее время в городе отремонтированы детские сады, школы, спортивно-оздоровительный комплекс, семейный центр и Свято-Богоявленский собор. "Учебный год в сентябре начался в дистанционном формате - школьников и учителей обеспечили необходимой техникой", - добавил глава "Росатома".