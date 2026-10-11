Украинский дрон-камикадзе сдетонировал около медсанчасти в Энергодаре

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Дрон-камикадзе ВСУ сдетонировал в субботу рядом с медсанчастью в Энергодаре, а в пятницу украинский беспилотник уничтожил продуктовый магазин, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"9 октября беспилотник уничтожил продуктовый магазин вместе со всем товаром, 10 октября дрон-камикадзе сдетонировал в непосредственной близости от медсанчасти №145, целился в пищеблок", - сказал Лихачев журналистам в воскресенье.