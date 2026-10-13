В Энергодаре число пострадавших от обстрела выросло до пяти

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Энергодаре число пострадавших в результате обстрела территории около спортивного комплекса Запорожской АЭС возросло до пяти, сообщил глава администрации города Максим Пухов. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

По его словам, все находятся в медсанчасти города, состояние у всех разное.

По территории спорткомплекса было нанесено четыре удара с помощью артиллерии.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами ударов с конца апреля.