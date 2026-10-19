Володин проинформировал депутатов о внесении в ГД кандидатур на должности в кабмине

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в соответствии со статьей 148.1 регламента Госдумы проинформировал депутатов о внесении председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным представлений по кандидатурам на должности в кабинете министров, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента в понедельник.

Так, кандидатура Кожемяко Олега Николаевича предложена на должность заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе;

Никитина Андрея Сергеевича - на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации;

Окладниковой Ирины Андреевны - на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства РФ;

Силуанова Антона Германовича - на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра финансов РФ; Ядрова Дмитрия Викторовича - на должность министра транспорта Российской Федерации.

В соответствии с федеральным конституционным законом "О правительстве Российской Федерации" Государственная дума рассматривает представления председателя правительства Российской Федерации по кандидатурам в течение недели со дня их внесения.



