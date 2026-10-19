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Домбай временно остался без электричества из-за ремонтных работ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии ограничено электроснабжение курортного поселка Домбай в связи с ремонтом энергообъектов, сообщили "Интерфаксу" в местной администрации.

"Отключение связано с проведением необходимых плановых и неотложных работ на энергообъектах. Завершить работы и восстановить подачу электроэнергии планируется концу текущего дня", - сказал собеседник агентства.

Канатные дороги в Домбае также не работают, уточнили в администрации.

Домбай - горнолыжный курорт в КЧР, известный с советских времен. На его территории расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тысяч мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Домбай КЧР
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