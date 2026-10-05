Энергоснабжение курорта Домбай прервано из-за повреждения на ЛЭП

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют повреждение на линии электропередачи, нарушившее энергоснабжение потребителей курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщили "Интерфаксу" в филиале "Россети Северный Кавказ - "Карачаево-Черкесскэнерго" в понедельник.

"Ранее на линии электропередачи было выявлено повреждение, которое специалисты оперативно локализовали, затем для предотвращения развития технарушения вывели во внеплановый ремонт", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что объекты горнолыжного курорта обеспечены электроэнергией при помощи резервных источников.

В проведении восстановительных работ задействованы 12 специалистов Карачаевских районных электросетей, оснащенные спецтехникой, необходимыми оборудованием и материалами. Также для оперативного возобновления электроснабжения курорта к месту проведения работ направлена спецтехника из Черкесска.

Домбай - горнолыжный курорт в КЧР, известный с советских времен. На его территории расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.