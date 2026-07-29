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Курорт Домбай остался без света из-за технологического нарушения

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают нарушенное электроснабжение потребителей курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщили "Интерфаксу" в филиале "Россети Северный Кавказ - "Карачаево-Черкесскэнерго" в среду.

"Ограничение электроснабжения вызвано технологическим нарушением. К его устранению привлечены две бригады энергетиков, оснащенные спецтехникой и необходимыми материалами", - сказал собеседник агентства.

В филиале энергокомпании напомнили, что запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Домбай - горнолыжный курорт в КЧР, известный с советских времен. На его территории расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Домбай КЧР
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Курорт Домбай остался без света из-за технологического нарушения

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