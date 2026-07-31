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Канатные дороги Домбая закрыли на день из-за повреждения электрокабеля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Работу канатных дорог на территории горного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии ограничили в связи с повреждением линии энергоснабжения, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в ООО "Канатные дороги Домбая", эксплуатирующем подъемники.

"В связи с повреждением линии силового электрического кабеля работа канатных дорог курорта 31 июля приостановлена. В настоящий момент специалисты ведут аварийно-восстановительные работы на месте повреждения", - сказал собеседник агентства.

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По его данным, подачу электроэнергии планируется восстановить к вечеру пятницы.

На курорте расположена сеть канатных дорог, в том числе Домбай-1, которая поднимает туристов с высоты 1590 на 2277 метров, Домбай-2 - 2277-3008 метров, Домбай-3 - 3008-3146 метров.

Домбай - горнолыжный курорт в КЧР, известный с советских времен. На его территории расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Домбай КЧР
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