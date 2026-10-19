РСТ не фиксирует отмен российскими туристами поездок во Францию из-за протестов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры не фиксируют отмен или переноса турпоездок во Францию на фоне протестов, при этом путешественникам следует обходить места проведения акций и заранее продумывать маршрут поездки, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"На данный момент отмен и возвратов поездок во Францию из-за протестов мы не фиксируем. Такие путешествия обычно планируют заранее: туристы покупают билеты, бронируют отели, согласуют отпуск и школьные каникулы. Поэтому кратковременные события не всегда сразу отражаются на спросе. Делать вывод о массовом отказе от направления пока рано", - сказал эксперт РСТ, руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

Он отметил, что россиянам, планирующим путешествие во Францию в ближайшее время, следует внимательнее следить за местными новостями, а в дни демонстраций обходить места проведения акций и большие скопления людей.

В понедельник из-за протестов закрылся парижский Лувр. Туристам, которые приобрели билеты на 19 октября, вернут за них деньги.

Протесты начались 21 сентября с выступлений старшеклассников в пригороде Парижа из-за нехватки учителей и плохого состояния школ. Затем они расширились, к школьникам присоединились студенты, члены профсоюзов, фермеры, недовольные стоимостью жизни и сокращением возможностей для поиска работы. В выходные 17-18 октября демонстрации прошли в городах по всей стране. Полиция арестовала более 2,3 тыс. участников.