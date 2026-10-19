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Ямпольская предложила отказаться от западной идеи раннего развития детей

Она призвала вернуть дошкольное образование к отечественным традициям

Ямпольская предложила отказаться от западной идеи раннего развития детей
Елена Ямпольская
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Западная идея раннего развития детей плохо на них влияет, необходимо вернуть систему дошкольного образования к отечественным традициям, считает советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

Она сказала это журналистам перед церемонией награждения финалистов Всероссийского конкурса отечественных игр и игрушек "Родная игрушка".

"Очень много мероприятий по усовершенствованию системы дошкольного образования задуманы и уже проводятся. Все они направлены на то, чтобы вернуться к отечественным традициям дошкольного воспитания, уйти от так называемого раннего развития, которое навязано нам в 90-е годы Западом и которое, к сожалению, очень плохо влияет на детей", - сказала Ямпольская.

По ее словам, необходимо объяснить родителям и педагогам, что ребенку нужно не раннее, а здоровое и естественное развитие, соответствующее законам природы, физиологии мозга и развитию нервной системы.

Еще она предложила учредить в стране новый праздник - День родной игрушки.

"Давайте наконец примем решение, чтобы в нашем календаре появился День родной игрушки. Я очень прошу об этом коллег из министерства промышленности и торговли и министерства культуры России", - сказала она уже на церемонии награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса отечественных игр и игрушек "Родная игрушка" в Национальном центре "Россия".

Она отметила, что этот праздник даст многое с точки зрения продвижения отечественных игрушек, мероприятий и благотворительных акций, а после, возможно, и сам фестиваль будет проводиться в тот же праздничный день.

Конкурс "Родная игрушка" запущен по инициативе президента Владимира Путина в 2024 году. Организаторами конкурса выступили Российское общество "Знание" и "Движение первых". Цель конкурса - стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

Елена Ямпольская Знание Запад Владимир Путин Движение первых
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