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В единых учебниках по литературе для средней школы не будет перекоса в сторону Запада

Школы и колледжи через год получат единые учебники по литературе для 5-9-х классов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С 1 сентября 2027 года в средние школы и колледжи поступят единые учебники по литературе для 5-9-х классов, среди них будут и учебники для учреждений среднего профессионального образования, сообщила на брифинге советник президента Елена Ямпольская.

"С 1 сентября следующего года в школы и колледжи поступают наши единые учебники. Будут завезены в том числе учебники для системы среднего профессионального образования. Они по содержанию и по перечню тем и авторов нисколько не уступают учебникам для школ, но при этом будут содержать еще и практико-ориентированный компонент", - сказала Ямпольская, подчеркнув, что "такого не было даже в советские времена, когда очень много внимания уделялось среднему профессиональному образования".

Она также сообщила, что "впервые в учебниках по литературе для 5-9-го класса основной школы в разделе зарубежная литература появятся лучшие поэты и писатели, представляющие Восток, Юг и Латинскую Америку".

"До этого был очень существенный перекос в сторону Запада. Западноевропейская и американская литература - это очень сильная литература, и никто не собирается изымать из школьных учебников ни Данте, ни Шекспира, ни Гете, но речь идет о том, что в мире духовные традиции сильны не только на Западе, они не менее интересны в других региона", - сказала Ямпольская, добавив, что теперь школьники получат возможность познакомиться с литературой других регионов мира.

Елена Ямпольская Запад Гете Данте Шекспир
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