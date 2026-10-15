Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

В нем увеличат число произведений, соответствующих российским традиционным духовно-нравственным ценностям

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Советник президента РФ Елена Ямпольская сообщила, что в обязательном перечне литературы для детских садов сократят долю современной зарубежной литературы и сделают упор на произведения, соответствующие традиционным духовно-нравственным ценностям; главным акцентом станет творчество Пушкина и литература народов России.

"Совместно с нашими коллегами, в том числе и с профильным ведомством - министерством просвещения Российской Федерации, пришли к тому, что необходимо менять ныне имеющийся примерный перечень художественной литературы для слушания в детских садах", - сказала она журналистам.

По ее оценке, сейчас в этот перечень для детских садов "включено слишком много произведений зарубежной литературы, не всегда классических, зачастую современных, содержание которых далеко не всегда соотносится с традиционными духовно-нравственными ценностями" России.

"Надо расширять присутствие в этом перечне произведений литературы народов России. И дать детям как можно больше Пушкина", - подчеркнула она.

Она предложила не ставить никаких возрастных ограничений на произведения Пушкина, как они проставлены на текущий момент.

"Говорили с коллегами о том, что примерный перечень художественной литературы, а именно так он сегодня называется, должен быть переработан, изменен, стать обязательным. Такое указание уже дано главой государства. Чтобы мы были уверены, что все произведения, без которых немножечко труднее маленькому человеку становиться человеком, будут обязательно прослушаны ребенком дошкольного возраста, вне зависимости от того, в какой детский садик он ходит, и в каком регионе он живет. То есть, речь идет о лучших из лучших книгах, произведениях в целом", - отметила Ямпольская.

По ее словам, при выстраивании этой работы необходимо соблюдать принцип преемственности программы дошкольного образования и начального школьного образования.