Запущен единый цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В России запускают единый цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский". На пресс-конференции к его запуску глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что на этом ресурсе выложены "все проверенные материалы для детей от нуля до восьми лет"

Министр рассчитывает, что ресурс станет единым проверенным источником рекомендаций для воспитания дошкольников вместо разрозненных интернет-ресурсов. На нем разместят материалы для родителей и методические подсказки для воспитателей и педагогов.

По его словам, это практический ресурс, который обобщает лучшую отечественную практику, на котором "не допускается тех ошибок, которые были в 90-е годы в системе дошкольного образования". На платформе будет использоваться "весь лучший опыт, который наработан, в том числе Российской академией образования".

"Чтобы родители имели действительно практический ресурс и знали, как занять ребенка, как его развивать, как сделать так, чтобы он был здоровым, как правильно подготовиться к школе. Все эти практические рекомендации собраны на данном портале. И этот портал будет постоянно развиваться", - отметил министр.

На портале будут также рекомендации и для воспитателей, и для педагогов, поэтому Минпросвещения рекомендует этот портал использовать во всех детских садах. В связи с этим соответствующие рекомендации министерство направит регионам.

Кравцов призвал родителей и педагогов давать обратную связь, чтобы можно было улучшать и развивать портал.

Советник президента Елена Ямпольская заявила: "Вот что человек полюбил в своем раннем детстве, то и идет с ним потом по жизни. Вот какие были у него в детстве образы, звуки, книжки, музыка, праздники, герои - вот они остаются для него родными на всю оставшуюся жизнь. И от нас зависит, будет ли он считать родным то, что укоренено в нашей почве, или он будет считать родным чужое, откуда-то привнесенное. Мы видим сейчас на поколениях более старших, какой разрыв, к сожалению, у нас происходит у молодых, которые были в детстве взрощены на Суперменах, Бэтменах, Хэллоуинах, и прекрасно понимаем уже сейчас, что это не то. Это не то, что нужно России".

По ее словам, надо избавить последующие поколения "от этого очень неприятного разрыва, в котором никто не виноват", будущее поколение надо воспитывать иначе.