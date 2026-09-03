Кравцов исключил "выдавливание" учеников из школ, но отметил интерес к профобразованию

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что никакого искусственного "выдавливания" учащихся 9-х классов из школ не может быть, отбор в профильные 10-е классы допустим при углубленном изучении отдельных предметов и не должен быть препятствием для продолжения обучения в школе.

"Каждый ребенок имеет право на получение полного среднего общего образования", - заявил он журналистам.

По его словам, процедура отбора в профильные 10-е классы, которая допустима при углубленном изучении отдельных предметов, ни в коем случае не должна становиться препятствием для продолжения обучения.

Он добавил, что одновременно с этим министерство видит рост интереса школьников к системе среднего профессионального образования.

"Это осознанный выбор ребят, которые видят для себя реальные перспективы. Сегодня уже более 60% девятиклассников выбирают колледжи и техникумы, где их ждут современные программы, высокотехнологичное оборудование и гарантированное трудоустройство", - пояснил глава Минпросвещения.

Кравцов сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина министерство активно работает над созданием современных условий.

В свою очередь советник президента РФ, председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская убеждена, что вопрос с "насильным выдавливанием" школьников из 10 классов после высказываний президента России Владимира Путина закрыт.

Она напомнила, что ранее Верховный суд РФ разъяснил, что процедура отбора в профильные классы, 10 и 11-й (классы), "не может ограничивать право конкретного ребенка на образование". "Это абсолютно правильно", - подчеркнула Ямпольская.

Ранее Путин заявил, что "выдавливать" учащихся из школ после 9-го класса нельзя. "Вы сейчас сказали про то, что из 10-11-х классов выдавливают детей из школ. Я думаю, что не выдавливают, а просто стараются создать условия для того, чтобы обеспечить то, что экономикой Москвы в данном случае наиболее востребовано. (...) Конечно, это нельзя делать насильно, выдавливать", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ 2026.

Он уточнил, что сейчас в Москве и по всей стране востребованы "специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие", у которых достаточно высокие зарплаты. Президент добавил, что надо создавать соответствующие условия.