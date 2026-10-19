Дума 21 октября рассмотрит вопрос об утверждении кандидатур на должности в правительстве

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос об утверждении кандидатур на должности четырех заместителей председателя правительства и министра транспорта РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы утвердил порядок и процедуру рассмотрения кандидатур на должности заместителей председателя правительства РФ и министра транспорта РФ, которое состоится на пленарном заседании 21 октября в 15:00", - процитировали в пресс-службе Госдумы слова Володина.

По его словам, "19 и 20 октября пройдут встречи кандидатов на должности со всеми политическими фракциями, а затем, во вторник, после 15:00, - их рассмотрение в профильных комитетах".

В понедельник утром премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве, которые получили поддержку Путина. В соответствии с Конституцией РФ глава кабинета министров направил на утверждения в Госдуму данные кандидатуры.

Так, кандидатура Олега Кожемяко предложена на должность зампреда правительства - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе; Андрея Никитина - на должность зампреда правительства РФ; Ирины Окладниковой - на должность зампреда правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ; Антона Силуанова - на должность зампреда правительства РФ - министра финансов РФ; Дмитрия Ядрова - на должность министра транспорта РФ.

В соответствии с федеральным конституционным законом "О правительстве Российской Федерации" Государственная дума рассматривает представления председателя правительства РФ по кандидатурам в течение недели со дня их внесения.

Согласно регламенту Госдумы, кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ представляет Госдуме программу основных направлений деятельности кабмина, которые он будет координировать на занимаемой должности.

Перед обсуждением кандидатуры кандидат на должность зампреда правительства отвечает на вопросы депутатов в течение времени, определенного процедурой рассмотрения представленной кандидатуры.

По окончании ответов на вопросы депутатов представители фракций высказываются за утверждение или отклонение представленной кандидатуры.