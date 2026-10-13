Эксперт предположил связь аномальной активности медведей с заражением паразитами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Одной из причин аномальной активности медведей, которая фиксируется с августа в Сибири и на Дальнем Востоке, может быть их заражение паразитами, сообщил "Интерфаксу" директор ФГБУ "Байкальский государственный заповедник" Василий Сутула.

"Все медведи, которых для обеспечения безопасности людей ликвидировали охотники в районе поселка Танхой (где находится визит-центр заповедника - ИФ), были заражены внутренними паразитами - гельминтами разных видов. Об этом же сообщали из других регионов. Например, в Иркутской области более 70% добытых медведей имели признаки гельминтоза", - сказал Сутула.

По его словам, гельминтоз объясняет недостаток жировых накоплений для ухода в зимнюю спячку, который фиксируют у многих выходящих к людям медведей - должно быть минимум 5 см подкожного жира. Кроме того, заражение паразитами может вызывать аномальное поведение медведей - повышенную агрессивность и сниженный инстинкт самосохранения.

"Гельминты и выделяемые ими токсины влияют на мозг, это известный в зоологии факт. Медведи начинают "сходить с ума", перестают бояться своего основного естественного врага - человека. Что мы и наблюдаем в этом году", - заключил Сутула.

Кроме того, по его словам, активный выход медведей из тайги может быть вызван еще слабо изученными эволюционными процессами внутри популяции, которые стимулируют распространение видов на новые территории. Именно они провоцируют периодические спонтанные миграции косуль и северных оленей, известны такие "вспышки активности" и среди насекомых.

"Насколько сильно популяция бурого медведя в регионах Сибири заражена гельминтами, какими именно, и чем еще может быть вызван этот взрыв аномального поведения - еще предстоит выяснить ученым. Думаю, исследования в этом направлении уже проводятся. Возможно, надо не сокращать численность этого зверя, а решать вопрос его лечения. Например, есть опыт прививок от бешенства животных в природных условиях путем размещения вакцины в приманки. Возможно, здесь следует разработать похожий метод", - отметил Сутула.

При этом он подчеркнул, что на территории Байкальского заповедника медведи ведут себя спокойно. Все выходы к людям и аномалии в поведении фиксировались в его буферной зоне и сопредельных территориях лесного фонда.

Всего, по данным Сутулы, в районе Танхоя охотники этим летом и осенью отстрелили 12 опасных медведей. Еще девять особей были сбиты машинами на федеральной автотрассе "Байкал" и железнодорожных путях Транссиба, которые проходят между горами Хамар-Дабан и озером Байкал. В прежние годы такие факты носили единичный характер, подчеркнул директор заповедника.