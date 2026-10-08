В Нальчике закрыли ботанический сад из-за появления медведицы с медвежонком

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Нальчике временно запретили посещать Ботанический сад, поскольку туда зашли медведица с медвежонком, сообщает Минприроды Кабардино-Балкарии.

Это решение руководство государственного казенного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики" приняло ради безопасности посетителей.

Животные не являются постоянными обитателями этой территории, но периодически приходят из леса в поисках пищи.

По данным министерства, в Кабардино-Балкарии растет популяция кавказского бурого медведя. Для обеспечения безопасности граждан в Минприроды КБР создали оперативную группу из государственных охотничьих инспекторов министерства, опытных охотников и сотрудников районных ОВД. Группа будет следить за популяцией медведей и в случае появления особей вблизи населенных пунктов подключаться к разрешению ситуации.