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ФАС продолжает работу над формулой цены алюминия для внутреннего рынка

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба продолжает работу над формулой цены на алюминий на внутреннем рынке и рассчитывает на снижение стоимости металла в результате ее корректного применения, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.

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Он отметил, что корзина направлений поставок, которой "Русал" руководствовался при разработке формулы цены, предложенной потребителям с 1 октября, - "это в принципе корректный механизм, но нужно посмотреть все детали объективно".

"Надо правильно все посчитать, посмотреть, какая будет динамика, потому что мы ожидаем снижения цен в результате корректного подсчета этой корзины. Мы продолжаем работу совместно с Минпромторгом над формулой", - ответил он на вопрос об оценке новой формулы расчета цен на алюминий в России, по которой "Русал" заключает сделки с 1 октября.

В марте 2026 года ФАС выдала "Русалу" предписание по изменению ценообразования на внутреннем рынке. По мнению ФАС, "Русал" завышал цены для российских переработчиков из-за использования устаревшей европейской премии LME (привязанной к рынку ЕС), хотя поставки компании переориентированы на рынки Азии, где цены ниже. "Русал" заявил о невозможности корректировки контрактных условий для выборочных категорий клиентов и оспорил предписание в суде. Первая инстанция поддержала позицию алюминиевой компании.

"Мы сейчас изучаем решение суда для подачи апелляции", - заявил Шаскольский.

Также "Русал" в сентябре 2026 года предложил внутренним потребителям новую формулу расчета стоимости алюминия, которая учитывает цены в основных регионах сбыта и их доли в поставках компании. Цена LME за 30 дней уравновешивается комбинацией из четырех индикаторов - региональных премий, включая базисы Роттердама и MJP (основные японские порты), а также ценой Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) и долями соответствующих регионов в продажах "Русала".

По расчетам "Русала", эта формула позволит снизить стоимость на $40-100 за тонну. ФАС заявила о несогласованности этой формулы, продолжении работы по поиску компромисса и судебного процесса.

Максим Шаскольский LME Минпромторг Роттердам ФАС Русал Шанхай
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