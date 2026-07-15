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ФАС возбудила дело в отношении "Русала"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении "Русала" из-за неисполнения предупреждения по изменению ценообразования на внутреннем рынке, говорится в сообщении службы. В случае подтверждения нарушения на группу "Русал" может быть наложен оборотный штраф.

ФАС в марте выдала "Русалу" предупреждение о необходимости скорректировать формулу ценообразования для внутреннего рынка. После этого "Русал" дважды ходатайствовал о продлении срока его исполнения, однако так и не выполнил требования службы, отметила ФАС. Кроме того, в 2025 году с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России рекомендовала группе "Русал" с учетом ее доминирующего положения на рынке разработать торгово-сбытовую политику - ее компания до сих пор не приняла.

"В связи с этим ФАС России возбудила в отношении компании антимонопольное дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам", - говорится в сообщении ФАС.

Выдав предупреждение, антимонопольная служба потребовала от "Русала" изменить условия договоров на поставку алюминия, исключив из них невыгодные для российских потребителей положения. В формуле ценообразования для российских потребителей "Русал" учитывает региональную премию, основанную на европейском ценовом показателе, при этом алюминий российского производства на текущий момент поставляется преимущественно на рынки стран Азии. "Такая модель ценообразования содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку ставит российских переработчиков в невыгодные условия - отечественные предприятия платили за алюминий больше, чем иностранные", - считает ФАС.

"Цена на алюминий транслируется в стоимость широкого круга товаров - от упаковки до строительных материалов и продукции для электроэнергетики. При этом баланс интересов производителя и потребителей остается ключевым условием устойчивого технологического развития смежных отраслей и государства в целом", - отмечает ФАС.

"Русал" оспорил акты ФАС в Арбитражном суде Москвы. Компания считает их противоречащими закону о конкуренции, говорил гендиректор "Русала" Евгений Никитин: компании придется выделять отдельную группу клиентов и устанавливать ей отличные от остальных цены. "Русал" ждал разъяснений по этому поводу от Минпромторга, Минэкономразвития и ФАС.

ФАС Русал
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