ФАС продлила срок исполнения предупреждения "Русалу"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила срок исполнения предупреждения группе "Русал" до 29 мая 2026 года, сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время с участниками рынка проводится комплексная работа по выработке долгосрочных принципов ценообразования на первичный алюминий, уточнила ФАС. Прорабатывается основа для формирования ценового индикатора, отражающего баланс спроса и предложения на внутреннем рынке.

"Основные принципы, включая приоритет поставок на внутренний рынок для отечественных переработчиков алюминия, должны быть включены в торгово-сбытовую политику", - говорится в пресс-релизе.

При этом ФАС считает необходимым изменить условия договоров на поставку алюминия путем исключения положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные.

ФАС ранее выдала "Русалу" предупреждение по поводу цен для отечественных потребителей алюминия. "Русал" должен был до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия, заявило ведомство. Речь шла об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные.

В формуле ценообразования для российских потребителей "Русал" учитывает региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. "При этом на текущий момент европейский рынок для России утратил репрезентативность в связи с переориентацией экспорта на рынки стран Азии, где цены на металл ниже", - заявляла ФАС.

Ранее с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ФАС рекомендовала группе "Русал" разработать торгово-сбытовую политику, которой в настоящее время нет. В случае неисполнения предупреждения ФАС грозит возбудит антимонопольное дело.

"Русал", комментируя предупреждение ФАС, заявил о подготовке комплекса предложений по ценообразованию на внутреннем рынке.

На российский рынок пришлось около 26% выручки "Русала" в прошлом году, следует из отчетности по МСФО за 2025 год. Компания в 2024-2025 гг. активно переориентировала продажи в страны Азии и на внутренний рынок из-за санкционного давления.