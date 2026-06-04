ФАС продлила срок исполнения предписания "Русалу" на месяц

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ продлила на месяц срок исполнения предписания "Русалу" изменить условия договоров на поставку алюминия на внутренний рынок. Об этом сообщил в кулуарах ПМЭФ журналистам глава службы Максим Шаскольский.

"Срок исполнения предупреждения продлен на месяц. Поступило мотивированное обращение по этому поводу - компания крупная, требуется проведение определенных корпоративных процедур. Больше продлевать не планируем, это достаточный срок. Формулы разработаны, они направлены на обеспечение приоритета внутреннего рынка. Российские переработчики алюминия должны получать сырье не дороже, чем зарубежные", - заявил он.

Также продолжается работа над совместным приказом по минимальному объему реализации алюминия на бирже, сообщил он. "Должна быть исключена премиальность внутреннего рынка алюминия. В части экспорта могут быть применены различные механизмы, которые будут способствовать исполнению предупреждения", - сказал он. Работа ведется совместно с правительством РФ и Минпромторгом.

В конце марта ФАС выдала предупреждение группе "Русал" из-за привязки цен на продукцию для внутреннего рынка к европейским индикаторам. Антимонопольная служба предупредила компанию о необходимости изменить условия договоров на поставку алюминия.

Для формирования единых для всех участников рынка алюминия условий сделок и формирования индикатора цен на внутреннем рынке ФАС и Минпромторг РФ разработали проект совместного приказа, предусматривающий, что не менее 10% месячного объема производства первичного алюминия должно продаваться на биржевых торгах. В Минпромторге отмечали, что введение норматива биржевых торгов направлено на формирование "прозрачных и недискриминационных условий обращения первичного алюминия на внутреннем рынке, повышение доступности продукции для российских потребителей и создание рыночных ориентиров ценообразования".