"Русал" заявил о подготовке предложений по ценам на внутреннем рынке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Русал", получивший предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по поводу цен для отечественных потребителей алюминия, готовит комплекс предложений по ценообразованию на внутреннем рынке, заявил представитель компании.

"Мы в контакте с регулятором и российскими потребителями алюминия", - сообщили в "Русале".

ФАС выдала предупреждение о необходимости до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия, заявило ведомство в понедельник. Речь идет об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные.

В формуле ценообразования для российских потребителей группа компаний учитывала региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. "При этом на текущий момент европейский рынок для России утратил репрезентативность в связи с переориентацией экспорта на рынки стран Азии, где цены на металл ниже", - заявила ФАС.

По мнению службы, приоритет при ценообразовании не должен отдаваться зарубежным переработчикам в ущерб интересам отечественных.

Ранее с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ФАС рекомендовала группе "Русал" разработать торгово-сбытовую политику, которая в настоящее время не разработана. В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит антимонопольное дело, говорится в пресс-релизе.

На российский рынок пришлось около 26% выручки "Русала" в прошлом году, следует из отчетности по МСФО за 2025 год. Компания в 2024-25 гг. активно переориентировала продажи в страны Азии и на внутренний рынок из-за санкционного давления.