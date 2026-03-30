"Русал" заявил о подготовке предложений по ценам на внутреннем рынке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Русал", получивший предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по поводу цен для отечественных потребителей алюминия, готовит комплекс предложений по ценообразованию на внутреннем рынке, заявил представитель компании.

"Мы в контакте с регулятором и российскими потребителями алюминия", - сообщили в "Русале".

ФАС выдала предупреждение о необходимости до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия, заявило ведомство в понедельник. Речь идет об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные.

В формуле ценообразования для российских потребителей группа компаний учитывала региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. "При этом на текущий момент европейский рынок для России утратил репрезентативность в связи с переориентацией экспорта на рынки стран Азии, где цены на металл ниже", - заявила ФАС.

По мнению службы, приоритет при ценообразовании не должен отдаваться зарубежным переработчикам в ущерб интересам отечественных.

Ранее с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ФАС рекомендовала группе "Русал" разработать торгово-сбытовую политику, которая в настоящее время не разработана. В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит антимонопольное дело, говорится в пресс-релизе.

На российский рынок пришлось около 26% выручки "Русала" в прошлом году, следует из отчетности по МСФО за 2025 год. Компания в 2024-25 гг. активно переориентировала продажи в страны Азии и на внутренний рынок из-за санкционного давления.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });