В Кремле оценят, насколько может быть конструктивен Стубб в переговорах по Украине

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле готовы положительно оценить участие в переговорах по Украине президента Финляндии Александра Стубба, если он внесет конструктивный вклад в урегулирование конфликта, а не будет просто повторять общеевропейскую позицию по этой проблеме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы посмотрим, насколько конструктивный вклад может внести Стубб. Если может внести конструктивный вклад, это можно оценить положительно, если он может только повторять общеевропейскую позицию, то вряд ли может стать конструктивным", - сказал он.

На брифинге его спросили, как в Кремле оценивают участие Стубба во встречах по украинскому урегулированию, состоявшихся 20 октября в Осло.

Financial Times писала, что на переговорах в Осло, которые принимал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, кроме Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба, должны были присутствовать представители Франции, Германии, Великобритании, Польши, ЕС и НАТО.